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Енергоблок №3 Рівненської АЕС відключено від енергомережі

Енергоблок №3 Рівненської АЕС відключено від енергомережі

Київ • УНН

 • 8673 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Енергоблок №3 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення планового ремонту.Про це УНН повідомили у прес-службі Енергоатому.

Так, 26 жовтня 2016 року о 0:01 відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою енергоблок № 3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) відключено від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 114 календарних діб.

Станом на 8 годину 26 жовтня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 1 840 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 59,4 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця — 1 млрд 445,8 млн кВт-г електроенергії та з початку року — 14 млрд 557,4 млн кВт-г електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

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