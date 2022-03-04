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19:03 • 70624 просмотра

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Энергоатом: только что в Энергодаре прогремел очень сильный взрыв

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Только что в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, раздался очень сильный взрыв. Об этом сообщает Энергоатом, пишет УНН.

Цитата

"Только что в Энергодаре раздался очень сильный взрыв! Подробности выясняем", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.

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