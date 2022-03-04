Энергоатом: только что в Энергодаре прогремел очень сильный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Только что в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, раздался очень сильный взрыв. Об этом сообщает Энергоатом, пишет УНН.
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"Только что в Энергодаре раздался очень сильный взрыв! Подробности выясняем", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.
Контекст
По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.
Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.