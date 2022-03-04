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Енергоатом: щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух

Енергоатом: щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух

Київ • УНН

 • 543402 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Щойно в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, пролунав дуже сильний вибух. Про це повідомляє Енергоатом, пише УНН.

Цитата

"Щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух! Подробиці з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні Енергоатома у Telegram.

Контекст

За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.

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