“Энергоатом” будет продавать электроэнергию по увеличенному на 16% тарифу

Согласно документу, с 1 января 2018 года тариф на отпуск электроэнергии будет повышен с действующего 46,61 коп. за кВт-ч до 54,03 коп. за кВт-ч (без учета НДС). Таким образом, с 2018 года тариф увеличивается на 16%.

Кроме того, возрастет тариф для АЭС компании на производство тепловой энергии с 76,67 грн/Гкал до 86 грн/Гкал (без учета НДС).

Напомним, НКРЭКУ утвердила план проверок предприятий, работающих в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год.