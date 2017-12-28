“Енергоатом” продаватиме електроенергію за збільшеним на 16% тарифом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила тариф “Енергоатому” на відпуск електричної енергії та виробництво
теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях". Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 28 грудня, передає УНН.
Згідно з документом, з 1 січня 2018 року з діючих 46,61 коп. за кВт-год тариф на відпуск електричної енергії буде підвищено до 54,03 коп. за кВт-год (без урахування ПДВ). Таким чином, з 2018 року тариф збільшується на 16%.
Крім того, зросте тариф для АЕС компанії на виробництво теплової енергії з 76,67 грн/Гкал до 86 грн/Гкал (без урахування ПДВ).
Нагадаємо, НКРЕКП затвердила план перевірок підприємств, що працюють у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік.