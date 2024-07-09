Энергетики устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы запитать "Охматдет"
Киев • УНН
Энергетики устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение больницы "Охматдет", сообщает ДТЭК.
Энергетики устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы полностью запитать Охматдет, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
"Энергетики ДТЭК в эти минуты устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы полностью запитать Охматдет. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в больницу", - говорится в сообщении компании.
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