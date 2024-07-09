За 22 часа украинцы собрали 250 миллионов гривен на восстановление детской больницы "Охматдет", по которой рф нанесла ракетный удар.
Украинцы за 22 часа собрали на восстановление "Охматдета", который атаковала россия, 250 миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на ссылкой на платформу UNITED24 и данные соучредителя monobank Олега Гороховского.
"Это самый быстрый сбор UNITED24 и monobank. 250 000 000 гривен менее чем за сутки. Спасибо каждому, кто присоединился к помощи больнице "Охматдет" - говорится в сообщении платформы UNITED24.
В свою очередь Гороховский уточняет, что к сбору присоединились 250 тыс. украинцев. Чтобы собрать 250 млн грн на восстановление "Охматдета" понадобилось 22 часа.
"250 миллионов!!! 250 000 Украинцев присоединились! 22 часа! Это было легендарно! Всем спасибо!" - написал Гороховский в своем Telegram-канале.
Добавим
Как сообщал УНН, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что накануне провел переговоры с представителями ЮНИСЕФ.
"ЮНИСЕФ готов выделить срочно дополнительно финансирование для, в первую очередь, оказания помощи тем детям и семьям, которые находились в "Охматдете"", - заявил Лубинец.
Также прорабатывается вопрос, чтобы максимально быстро восстановить больницу.
Кроме того, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня объявил о начале работ по восстановлению детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате обстрела.
По его словам, правительство уже выделило 100 миллионов гривен из резервного фонда для первоочередных восстановительных работ и планирует увеличить финансирование, как только будет готов проект восстановления.