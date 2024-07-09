Украинцы за 22 часа собрали на восстановление "Охматдета", который атаковала россия, 250 миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на ссылкой на платформу UNITED24 и данные соучредителя monobank Олега Гороховского.

"Это самый быстрый сбор UNITED24 и monobank. 250 000 000 гривен менее чем за сутки. Спасибо каждому, кто присоединился к помощи больнице "Охматдет" - говорится в сообщении платформы UNITED24.

В свою очередь Гороховский уточняет, что к сбору присоединились 250 тыс. украинцев. Чтобы собрать 250 млн грн на восстановление "Охматдета" понадобилось 22 часа.

"250 миллионов!!! 250 000 Украинцев присоединились! 22 часа! Это было легендарно! Всем спасибо!" - написал Гороховский в своем Telegram-канале.

Добавим

Как сообщал УНН, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что накануне провел переговоры с представителями ЮНИСЕФ.

"ЮНИСЕФ готов выделить срочно дополнительно финансирование для, в первую очередь, оказания помощи тем детям и семьям, которые находились в "Охматдете"", - заявил Лубинец.

Также прорабатывается вопрос, чтобы максимально быстро восстановить больницу.

Кроме того, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня объявил о начале работ по восстановлению детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате обстрела.

По его словам, правительство уже выделило 100 миллионов гривен из резервного фонда для первоочередных восстановительных работ и планирует увеличить финансирование, как только будет готов проект восстановления.