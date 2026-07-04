Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Киев • УНН
В Нью-Йорке Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили голубым в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Свадьба состоялась в Мэдисон-сквер-гарден в пятницу.
Эмпайр-Стейт-Билдинг, знаменитый небоскреб и достопримечательность Нью-Йорка в США, подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Тейлор Свифт и Трэвис Келси отпраздновали свою свадьбу в Мэдисон-сквер-гарден, знаменитом спортивном комплексе в Нью-Йорке, в пятницу.
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В пятницу вечером Эмпайр-Стейт-Билдинг сиял голубым светом. На его веб-сайте говорилось, что это было "в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Мэдисон-сквер-гарден".
В X они опубликовали пост: "Ее что-то голубое", отсылая к традиционной свадебной рифме "что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы, что-то голубое".
На самом здании, где была свадьба, на больших экранах отображались слова: "JUST&T MARRIED!" – намек на имена Тейлор и Трэвиса.
Как сообщили источники CBS News, свадебный прием, как ожидалось, должен был продлиться всю ночь и до утра субботы по местному времени.