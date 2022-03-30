Эмигрантов в беларуси приравняли к "дармоедам". С них будут взимать за коммуналку по полным тарифам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Белорусские эмигранты, не платящие налоги в стране, будут платить за коммунальные услуги по полным тарифам. Соответствующие изменения в документах относительно "тунеядского" декрета внес совет министров беларуси, информирует УНН, ссылаясь на Euroradio.fm.
Детали
Если лицо выехало с постоянного места жительства на более чем 10 дней в связи с прохождением лечения или некоторыми другими причинами и заблаговременно уведомило об этом жилищно-коммунальные службы, плату за некоторые виды коммунальных услуг не будут взимать.
Данные о гражданах беларуси, выехавших из страны и не вернувшихся через 30 дней, будут предоставлять министерству труда пограничные службы ежемесячно.
После протестов в беларуси 2020 года многие белорусы покинули страну по ряду политических и экономических причин. Несмотря на то, что точных данных по эмигрантам нет, журналисты предполагают, что речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч человек.
Дополнение
Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.