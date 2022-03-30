Эмигрантов в беларуси приравняли к "дармоедам". С них будут взимать за коммуналку по полным тарифам

Детали

Если лицо выехало с постоянного места жительства на более чем 10 дней в связи с прохождением лечения или некоторыми другими причинами и заблаговременно уведомило об этом жилищно-коммунальные службы, плату за некоторые виды коммунальных услуг не будут взимать.

Данные о гражданах беларуси, выехавших из страны и не вернувшихся через 30 дней, будут предоставлять министерству труда пограничные службы ежемесячно.

После протестов в беларуси 2020 года многие белорусы покинули страну по ряду политических и экономических причин. Несмотря на то, что точных данных по эмигрантам нет, журналисты предполагают, что речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч человек.

Дополнение

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.