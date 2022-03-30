Емігрантів у білорусі прирівняли до "дармоїдів". З них стягуватимуть за комуналку за повними тарифами

Деталі

Якщо особа виїхала з постійного місця проживання на більш ніж 10 днів у зв’язку з проходженням лікування або деякими іншими причинами і завчасно повідомила про це житлово-комунальні служби, плату за деякі види комунальних послуг не стягуватимуть.

Дані про громадян білорусі, що виїхали з країни та не повернулися через 30 днів, надаватимуть міністерству праці прикордонні служби щомісяця.

Після протестів у білорусі 2020 року, багато білорусів покинули країну через низку політичних та економічних причин. Попри те, що точних даних щодо емігрантів немає, журналісти припускають, що йдеться про десятки, а то й сотні тисяч осіб.

Доповнення

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську.