Embraer приостанавливает техническое обслуживание и продажу запчастей в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В среду Embraer объявила, что в условиях санкций, примененных к России, она приостановила услуги по техническому обслуживанию и продажу запчастей российским клиентам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Brasil.
Детали
В России S7, вторая по величине авиакомпания страны, использует модели Embraer 170 на региональных маршрутах.
"Embraer внимательно следит за развитием действий, соблюдал и будет выполнять международные санкции, введенные против России и отдельных регионов Украины", - говорится в заявлении, направленном CNN Brasil Business .
Согласно с этим решением, по словам бразильской компании"услуги запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для клиентов, которые пострадали от санкций" прекращаются.
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