Embraer приостанавливает техническое обслуживание и продажу запчастей в Россию

Детали

В России S7, вторая по величине авиакомпания страны, использует модели Embraer 170 на региональных маршрутах.

"Embraer внимательно следит за развитием действий, соблюдал и будет выполнять международные санкции, введенные против России и отдельных регионов Украины", - говорится в заявлении, направленном CNN Brasil Business .

Согласно с этим решением, по словам бразильской компании"услуги запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для клиентов, которые пострадали от санкций" прекращаются.

Напомним

США закрывают воздушное пространство для самолетов России.