Embraer призупиняє технічне обслуговування та продаж запчастин до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У середу Embraer оголосила, що в умовах санкцій, застосованих до Росії , вона призупинила послуги з технічного обслуговування та продаж запчастин російським клієнтам. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Brasil.
Деталі
У Росії S7, друга за величиною авіакомпанія країни, використовує моделі Embraer 170 на регіональних маршрутах.
"Embraer уважно стежить за розвитком дій, дотримувався і буде виконувати міжнародні санкції, запроваджені проти Росії та окремих регіонів України", - йдеться в заяві, надісланій CNN Brasil Business .
Згідно з цим рішенням, за словами бразильської компанії, "послуги запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для клієнтів, які постраждали від санкцій" припиняються.
Нагадаємо
США закривають повітряний простір для літаків Росії.