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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Embraer призупиняє технічне обслуговування та продаж запчастин до Росії

Embraer призупиняє технічне обслуговування та продаж запчастин до Росії

Київ • УНН

 • 124299 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У середу Embraer оголосила, що в умовах санкцій, застосованих до Росії , вона призупинила послуги з технічного обслуговування та продаж запчастин російським клієнтам. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Brasil.

Деталі

У Росії S7, друга за величиною авіакомпанія країни, використовує моделі Embraer 170 на регіональних маршрутах.

"Embraer уважно стежить за розвитком дій, дотримувався і буде виконувати міжнародні санкції, запроваджені проти Росії та окремих регіонів України", - йдеться в заяві, надісланій CNN Brasil Business .

Згідно з цим рішенням, за словами бразильської компанії, "послуги запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для клієнтів, які постраждали від санкцій" припиняються.

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