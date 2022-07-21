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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эмбер Херд подала апелляцию по делу о клевете против Деппа

Эмбер Херд подала апелляцию по делу о клевете против Деппа

Киев • УНН

 • 298998 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Актриса Эмбер Херд подает апелляцию на вердикт присяжных по многомиллионному делу о клевете, которую она проиграла своему бывшему мужу, звезде «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппу. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Адвокаты 36-летней Херд, сыгравшей главную роль в фильме «Аквамен», в четверг подали апелляцию в Апелляционный суд штата Вирджинии.

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, который отвечает Первой поправке», — сказал представитель Херд, ссылаясь на поправку к конституции, защищающей свободу слова.

Контекст

В июне суд Виргджинии присудил Деппу компенсацию в размере 10 миллионов долларов после того, как обнаружил, что газетная колонка 2018 года, написанная Херд, была клеветнической.

59-летний Депп подал в суд на Херд из-за статьи в Washington Post, в которой она не назвала его имени, но представила домашнее насилие по отношению к ней.

Присяжные вынесли вердикт после интенсивного шестинедельного судебного разбирательства, основанного на ожесточенных обвинениях в домашнем насилии.

Дело, которое транслировалось в прямом эфире для миллионов, содержало интимные подробности личной жизни голливудских знаменитостей.

Ранее в этом месяце судья отклонил требование Херда о новом судебном разбирательстве.

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