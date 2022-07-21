Ембер Херд подала апеляцію у справі про наклеп проти Деппа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Актриса Ембер Херд подає апеляцію на вердикт присяжних у багатомільйонній справі про наклеп, який вона програла своєму колишньому чоловікові, зірці «Піратів Карибського моря» Джонні Деппу. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.
Деталі
Адвокати 36-річної Херд, котра зіграла головну роль у фільмі «Аквамен», у четвер подали апеляцію до Апеляційного суду штату Вірджинії.
«Ми вважаємо, що суд припустився помилок, які завадили винесенню справедливого вироку, який відповідає Першій поправці», — сказав представник Херд, посилаючись на поправку до конституції, яка захищає свободу слова.
Контекст
У червні суд Вірджинії присудив Деппу компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів після того, як виявив, що газетна колонка 2018 року, написана Херд, була наклепницькою.
59-річний Депп подав до суду на Херд через статтю у Washington Post, в якій вона не назвала його імені, але представила домашнє насильство по відношенню до неї.
Присяжні винесли вердикт після інтенсивного шеститижневого судового розгляду, що ґрунтується на запеклих звинуваченнях у домашньому насильстві.
Справа, яка транслювалася у прямому ефірі для мільйонів, містила інтимні подробиці особистого життя голлівудських знаменитостей.
Раніше цього місяця суддя відхилив вимогу Херд про новий судовий розгляд.