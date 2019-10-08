Элладская Церковь соберет внеочередной Собор по вопросу автокефалии ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Внеочередной Собор иерархов Элладской церкви (Церкви Греции) для рассмотрения вопроса об автокефалии украинской церкви соберется в субботу, 12 октября. Об этом сообщает Агентство церковных новостей Romfea.gr, передает УНН.
Так, как заседание Собора иерархов Элладской церкви завершается 11 октября и в ходе ее работы вопрос Украинской церкви по плану не поднимается, на следующий день предстоятель Элладской церкви архиепископ Иероним созывает внеочередное заседание, “выбрав такую форму ради соблюдения определенных процедурных традиций”.
“Тема повестки дня внеочередного заседания Священного Синода касается рекомендации архиепископа Иеронима „Информация о Автокефальную Церковь Украины“. Наконец, члены иерархии обсудят вышеуказанную предложение... Архиепископа”, — говорится в сообщении Синода.
В свою очередь, как добавил Архиепископ Евстратий (Зоря), “украинский вопрос” уже был заслушан Постоянным синодом Элладской церкви, который принял к сведению отчеты (оба отчета были положительными) двух синодальных комиссий по вопросу украинской церковной автокефалии.
“По итогам слушаний Синод констатировал, что Вселенский патриарх имеет право провозглашать автокефалию поместных церквей (в то время как РПЦ настаивает, что необходимо это делать только при наличии согласия всех поместных церквей, имея в виду, на самом деле, невозможность провозгласить автокефалию без согласия Московского патриархата)”, — заявил он на своей странице в Facebook.
Напомним, что 12 февраля 2019 года Святое сообщество на Афоне после обсуждения событий в Украине и автокефалии ПЦУ отметил, что остается на стороне Вселенского Патриархата.