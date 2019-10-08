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Елладська Церква збере позачерговий Собор з питання автокефалії ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Позачерговий Собор ієрархів Елладської церкви (Церкви Греції) для розгляду питання про автокефалію української церкви збереться в суботу, 12 жовтня. Про це повідомляє Агентство церковних новин Romfea.gr, передає УНН.

Елладська Церква збере позачерговий Собор з питання автокефалії ПЦУ

Так, як засідання Собору ієрархів Елладської церкви завершується 11 жовтня і в ході її роботи питання Української церкви за планом не піднімається, на наступний день предстоятель Елладської церкви архієпископ Ієронім скликає позачергове засідання, “обравши таку форму заради дотримання певних процедурних традицій”.

“Тема порядку денного позачергового засідання Священного Синоду стосується рекомендації архієпископа Ієроніма „Інформація про Автокефальну Церкву України“. Нарешті, члени ієрархії обговорять вищезазначену пропозицію... Архієпископа”, — йдеться в повідомленні Синоду.

У свою чергу, як додав Архієпископ Євстратій (Зоря), “українське питання” вже було заслухано Постійним синодом Елладської церкви, який прийняв до відома звіти (обидва звіти були позитивними) двох синодальних комісій з питання української церковної автокефалії.

“За підсумками слухань Синод констатував, що Вселенський патріарх має право проголошувати автокефалію помісних церков (в той час як РПЦ наполягає, що необхідно це робити тільки при наявності згоди всіх помісних церков, маючи на увазі, насправді, неможливість проголосити автокефалію без згоди Московського патріархату)”, — заявив він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 12 лютого 2019 року Святе співтовариство на Афоні після обговорення подій в Україні і автокефалії ПЦУ відзначило, що залишається на боці Вселенського Патріархату.

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