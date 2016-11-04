Элитный внедорожник сбил мопедиста вблизи Ровно

РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. На автодороге "Киев-Чоп" в селе Грушвица неподалеку Ровно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Под колесами внедорожника "Mercedes G-class" погиб 66-летний водитель мопеда. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.