Элитный внедорожник сбил мопедиста вблизи Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. На автодороге "Киев-Чоп" в селе Грушвица неподалеку Ровно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Под колесами внедорожника "Mercedes G-class" погиб 66-летний водитель мопеда. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
За рулем элитного внедорожника "Mercedes" находился 32-летний житель города, который и сообщил в полицию о ДТП.
Причину аварии - выясняют следователи.