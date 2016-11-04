Елітний позашляховик збив мопедиста поблизу Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. На автодорозі "Київ-Чоп" в селі Грушвиця неподалік Рівного сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами позашляховика "Mercedes G-class" загинув 66-річний водій мопеда. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
За кермом елітного позашляховика "Mercedes" перебував 32-річний житель міста Київ, який і повідомив до поліції про ДТП.
Причину наїзду на мопедиста - з'ясовують слідчі.