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Электронную подпись продлили на время военного положения

Электронную подпись продлили на время военного положения

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Срок действия электронной подписи во время военного положения продлен. Такое постановление приняло правительство на период военного положения в Украине, сообщили в Минцифре, пишет УНН.

Цитата

"Срок действия электронной подписи во время военного положения продлен", - говорится в сообщении.

Детали

В министерстве указали, что электронная подпись имеет свой срок действия, обычно от одного до двух лет. Для его продления некоторым пользователям необходимо физически наведаться к своему поставщику, чтобы тот переиздал КЭП.

"В условиях военного положения для многих украинцев сделать это невозможно. Поэтому Минцифры совместно с Госспецсвязи обеспечат бесперебойное функционирование системы предоставления э-услуг", - добавили в ведомстве.

"Таким образом, поставщики электронных доверительных услуг на основе ранее созданных ключей самостоятельно сформируют вам новый КЭП. Поэтому вы спокойно можете продолжать им пользоваться и подписывать документы онлайн", - отметили в Минцифре.

Справочно

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - это аналог собственноручной подписи, которой можно подписать любой документ: заявление, договор и тому подобное.

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