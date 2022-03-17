Електронний підпис подовжили на час воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено. Таку постанову ухвалив уряд на період воєнного стану в Україні, повідомили у Мінцифрі, пише УНН.
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"Термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У міністерстві вказали, що електронний підпис має свій термін дії, зазвичай від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично навідатися до свого надавача, щоб той перевидав КЕП.
"В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзвʼязку забезпечать безперебійне функціонування системи надання е-послуг", - додали у відомстві.
"Таким чином, надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно сформують вам новий КЕП. Тож ви спокійно можете продовжувати ним користуватися та підписувати документи онлайн", - наголосили у Мінцифрі.
Довідково
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це аналог власноручного підпису, яким можна підписати будь-який документ: заяву, договір тощо.