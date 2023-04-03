Электричества идет больше из-за похолодания, но отключений нет - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Укрэнерго сняло все сетевые ограничения. Отключения потребителей не применяются ни в одной области. Потребление выросло из-за холодной погоды и завершения отопительного сезона в отдельных регионах. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"Укрэнерго" сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления. Диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет отключение потребителей ни в одной области", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, ситуация на 3 апреля следующая:
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- Потребление выше, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах. Украинцев призвали потреблять энергию разумно: не включать одновременно много мощных приборов, по возможности распределять их использование в течение суток. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему.
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- Генерация: производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует.
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- Ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта. В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией с безопасностью в этих регионах.
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- Ремонты: из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому ремонтные работы для повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", которые подверглись массированным атакам россиян.
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Дополнение
По данным Министерства энергетики, по состоянию на утро из-за непогоды было обесточено около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. - в Одесской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.