Электричества идет больше из-за похолодания, но отключений нет - Укрэнерго

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Укрэнерго сняло все сетевые ограничения. Отключения потребителей не применяются ни в одной области. Потребление выросло из-за холодной погоды и завершения отопительного сезона в отдельных регионах. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"Укрэнерго" сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления. Диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет отключение потребителей ни в одной области", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, ситуация на 3 апреля следующая:

  • Потребление выше, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах. Украинцев призвали потреблять энергию разумно: не включать одновременно много мощных приборов, по возможности распределять их использование в течение суток. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему.
  • Генерация: производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует.
  • Ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта. В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией с безопасностью в этих регионах.
  • Ремонты: из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому ремонтные работы для повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", которые подверглись массированным атакам россиян.

Дополнение

По данным Министерства энергетики, по состоянию на утро из-за непогоды было обесточено около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. - в Одесской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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