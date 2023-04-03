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Електрики йде більше через похолодання, але відключень немає - Укренерго

Електрики йде більше через похолодання, але відключень немає - Укренерго

Київ • УНН

 • 868144 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Укренерго зняло всі мережеві обмеження. Відключення споживачів не застосовуються у жодній області. Споживання зросло через холодну погоду та завершення опалювального сезону в окремих регіонах. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Укренерго" зняло всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності обмеження споживання. Диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує відключення споживачів у жодній області", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, ситуація на 3 квітня така:

  • Споживання вище, ніж у понеділок минулого тижня, що пов'язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах. Українців закликали споживати енергію розумно: не включайте одночасно багато потужних приладів, за можливості розподіляти їх використання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему.
  • Генерація: виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт відсутній.
  • Обмеження у мережах НЕК "Укренерго" відсутні. Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема на Донеччині росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах.
  • Ремонти: через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. Тому ремонтні роботи для підвищення надійності живлення споживачів продовжуються на всіх об’єктах "Укренерго", які зазнали масованих атак росіян.

Доповнення

За даними Міністерства енергетики, станом на ранок через негоду було знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - на Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

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