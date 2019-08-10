Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%, выяснил фонд “Общественное мнение” (ФОМ). Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Только в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше — 42%.

В марте 2018 года Путин переизбрался на президентский пост в четвертый раз (и второй раз подряд). Согласно действующей конституции России, у него нет права вновь выдвигаться в президенты на выборах 2024 года.

Вместе с тем, по данным ФОМ, снизилось число тех, кто считает, что Путин на посту работает хорошо — с 64% в июле до 60% сейчас. 27% сообщили социологам, что президент в должности работает плохо, а 12% затруднились с оценкой. Это уровень декабря-января 2018-2019 года, в тот момент рейтинги Путина переживали очередное снижение.

Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц — и только у 15% доверие к главе государства возросла. 49% затруднились ответить на этот вопрос.

В конце июля, социологи “Левада-центра” выяснили, что более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Путин остался президентом после окончания нынешнего срока в 2024 году.

По словам аналитика ФОМ Григория Кертмана, несмотря на то, что “формально снижение рейтингов Путина почти держится в рамках статистической погрешности (2,5%)”, данные свидетельствуют о том, что люди проявляют недовольство.

Он считает, что снизить президентский рейтинг могли как природные катаклизмы (пожары и наводнения в Сибири), так и протесты в Москве. Лесные пожары и наводнения в России назвали главным событием прошлой недели 40% респондентов ФОМ, а митинги в Москве оказались на втором месте (8%).

“За совместное общее неблагополучие самое разное у нас отвечает президент”, — резюмировал Кертман в разговоре с BBC. Он не смог ответить, продолжит рейтинг Путина снижаться.

Напомним, по данным “Левада-центр” почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года.

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Ранее УНН сообщал, что глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что россияне не понимают, когда они станут жить лучше, и это главная причина падения рейтинга президента РФ Владимира Путина.

Как информировал УНН, Россия находится на грани масштабной демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать.

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