Електоральний рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У президента Росії Володимира Путіна знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові лише 43%, показало опитування ФОМ. Експерти пов'язують зниження рейтингу з протестами через вибори в Мосміськдуму - і прогнозують подальше падіння підтримки Путіна. Про це повідомляє УНН із спилаючись на дані опитування та на BBC.

Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%, з'ясував фонд "Громадська думка" (ФГД). Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише в квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

У березні 2018 року Путін переобрався на президентський пост в четвертий раз (і вдруге поспіль). Згідно з чинною конституцією Росії, у нього немає права знову висуватися в президенти на виборах 2024 року.

Разом з тим, за даними ФГД, знизилося число тих, хто вважає, що Путін на посту працює добре - з 64% в липні до 60% зараз. 27% повідомили соціологам, що президент на посаді працює погано, а 12% вагалися з оцінкою. Це рівень грудня-січня 2018-2019 року, в той момент рейтинги Путіна переживали чергове зниження.

Також 36% заявили, що стали менше довіряти президенту за останній місяць - і лише у 15% довіру до глави держави зросла. 49% не змогли відповісти на це питання.

В кінці липня, соціологи "Левада-центру" з'ясували, що більше третини росіян (38%) не хотіли б, щоб Путін залишився президентом після закінчення нинішнього терміну в 2024 році.

За словами аналітика ФГД Григорія Кертмана, незважаючи на те, що "формально зниження рейтингів Путіна майже тримається в рамках статистичної похибки (2,5%)", дані свідчать про те, що люди виявляють невдоволення.

Він вважає, що знизити президентський рейтинг могли як природні катаклізми (пожежі і повені в Сибіру), так і протести в Москві. Лісові пожежі і повені в Росії назвали головною подією минулого тижня 40% респондентів ФГД, а мітинги в Москві виявилися на другому місці (8%).

"За спільне загальне неблагополуччя саме різне у нас відповідає президент", - резюмував Кертман в розмові з BBC. Він не зміг відповісти, чи продовжить рейтинг Путіна знижуватися.

Нагадаємо, за даними "Левада-центр" майже 40% росіян не хотіли би бачити Путіна президентом після 2024 року.

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Раніше УНН повідомляв, що глава Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) Валерій Федоров заявив, що росіяни не розуміють, коли вони стануть жити краще, і це головна причина падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна.

Як інформував УНН, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожен п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати.

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