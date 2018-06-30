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El Pais: судно испанской НПО просит разрешения высадить в порту королевства 60 спасенных мигрантов

El Pais: судно испанской НПО просит разрешения высадить в порту королевства 60 спасенных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 7717 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 60 мигрантов, спасенных у берегов Ливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais.

По его информации, соответствующий запрос НПО сделала через Службу спасения и безопасности на море Испании. Отмечается, что после спасения нелегалов судно ожидало разрешения на то, чтобы причалить к берегу любой европейской страны. Одним из вариантов был порт Барселоны. Пока нет сведений, ответили испанские власти по просьбе НПО.

Ранее Испания решила принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Мадрид пошел на этот шаг после того, как итальянский власти отказались впустить его в порт своей страны.

Как сообщал УНН, Египет не намерен организовывать на своей территории никаких лагерей для беженцев или фильтрационных центров. Об этом, как сообщила газета Al Youm As Sabi, заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

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