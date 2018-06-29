Єгипет не має наміру влаштовувати на своїй території центри для біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Єгипет не має наміру організовувати на своїй території жодних таборів для біженців або фільтраційних центрів. Про це, як повідомила газета Al Youm As Sabi, заявив в п’ятницю офіційний представник міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу Зейд, інформує УНН.
“Позиція Єгипту по відношенню до проблеми мігрантів та біженців відома і зрозуміла всім, вона вибудована відповідно до єгипетських законів, міжнародного законодавства та міжнародних угод, виробленими з даного питання”, — сказав офіційний представник МЗС країни. Він додав, що політика Каїра “заснована на відмові від влаштування таборів будь-якого виду або збірних пунктів для біженців на єгипетській території”.
За словами Абу Зейда, Єгипет “займається цією проблемою таким чином, щоб інтегрувати біженців в єгипетське суспільство і надавати їм все необхідне для задоволення їх основних потреб”.
Як повідомляв УНН, представник Міжнародної організації з міграції (IOM) Леонард Дойл висловив задоволення у зв’язку з “солідарністю і консенсусом лідерів ЄС” з питання кризи біженців в Середземноморському регіоні.