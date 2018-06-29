В IOM підтримали позицію лідерів ЄС з питань біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Представник Міжнародної організації з міграції (IOM) Леонард Дойл висловив задоволення у зв’язку з “солідарністю і консенсусом лідерів ЄС” з питання кризи біженців в Середземноморському регіоні. Про це з посиланням на Анадолу повідомляє УНН.
За його словами, регіональні центри розміщення біженців, які планує створити Євросоюз, повинні перебувати в самій Європі, а не за її межами.
Рішення про вибір країни, де будуть знаходитися центри, повинні прийняти самі лідери ЄС, підкреслив Дойл.
При цьому представник IOM рішуче висловився проти створення центру евакуації в Лівії через політичні проблем в цій країні. Дойл також підкреслив значимість залучення Африканського союзу до врегулювання проблеми біженців.
Нагадаємо, Албанія відповіла відмовою на пропозицію створити на своїй території центр для прийому мігрантів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.