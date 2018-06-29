В IOM поддержали позицию лидеров ЕС по вопросам беженцев

По его словам, региональные центры размещения беженцев, которые планирует создать Евросоюз, должны находиться в самой Европе, а не за ее пределами.

Решение о выборе страны, где будут находиться центры, должны принять сами лидеры ЕС, подчеркнул Дойл.

При этом представитель IOM решительно высказался против создания центра эвакуации в Ливии из-за политических проблем в этой стране. Дойл также подчеркнул значимость привлечения Африканского союза по урегулированию проблемы беженцев.

Напомним, Албания ответила отказом на предложение создать на своей территории центр для приема мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз.