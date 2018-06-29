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Египет не намерен устраивать на своей территории центры для беженцев

Египет не намерен устраивать на своей территории центры для беженцев

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Египет не собирается организовывать на своей территории никакие лагеря для беженцев или фильтрационные центры. Об этом, как сообщила газета Al Youm As Sabi, заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд, информирует УНН.

“Позиция Египта по отношению к проблеме мигрантов и беженцев известна и понятна всем, она выстроена в соответствии с египетскими законами, международным законодательством и международными соглашениями, выработанными по данному вопросу”, — сказал официальный представитель МИД страны. Он добавил, что политика Каира “основана на отказе от устройства лагерей любого вида или сборных пунктов для беженцев на египетской территории”.

По словам Абу Зейда, Египет “занимается этой проблемой таким образом, чтобы интегрировать беженцев в египетское общество и предоставлять им все необходимое для удовлетворения их основных потребностей”.

Как сообщал УНН, представитель Международной организации по миграции (IOM) Леонард Дойл выразил удовлетворение в связи с “солидарностью и консенсусом лидеров ЕС” по вопросу кризиса беженцев в Средиземноморском регионе.

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