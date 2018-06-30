El Pais: судно іспанської НУО просить дозволу висадити в порту королівства 60 врятованих мігрантів

За його інформацією, відповідний запит НУО зробила через Службу порятунку і безпеки на морі Іспанії. Відзначається, що після порятунку нелегалів судно чекало дозволу на те, щоб причалити до берега будь-якої європейської країни. Одним з варіантів був порт Барселони. Поки немає відомостей, чи відповіли іспанська влада на прохання НУО.

Раніше Іспанія вирішила прийняти судно Aquarius з 629 мігрантами на борту. Мадрид пішов на цей крок після того, як італійська влада відмовилися впустити його в порт своєї країни.

Як повідомляв УНН, Єгипет не має наміру організовувати на своїй території жодних таборів для біженців або фільтраційних центрів. Про це, як повідомила газета Al Youm As Sabi, заявив в п’ятницю офіційний представник міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу Зейд.