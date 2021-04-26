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Экзит-полы выборов в Албании: лидируют социалисты, но демократы не отстают

Киев  •  УНН

 • 13207 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Албанская социалистическая партия, председателем которой является премьер-министр Албании Эди Рама, лидирует по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, проведенных хорватским информагентством HINA, передает УНН.

Что известно

Согласно этой информации, социалисты по итогам выборов получают 46,9% голосов, тогда как оппозиционная коалиция лидера Демократической партии Албании Люльзима Баши поддерживают 43,5% избирателей. На третьем месте находится “Социалистическое движение за интеграцию”, который вступает в 6,9%.

Детали

Явка на выборах составила 48%.

“Никто не знает, кто выиграл выборы. Мы должны ожидать 48 часов”, — заявил главный чиновник избирательной комиссии Илирджан Челибаши.

Справка

Парламент в Албании избирается на четыре года. Он состоит из 140 депутатов.

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