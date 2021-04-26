Экзит-полы выборов в Албании: лидируют социалисты, но демократы не отстают
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Албанская социалистическая партия, председателем которой является премьер-министр Албании Эди Рама, лидирует по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, проведенных хорватским информагентством HINA, передает УНН.
Что известно
Согласно этой информации, социалисты по итогам выборов получают 46,9% голосов, тогда как оппозиционная коалиция лидера Демократической партии Албании Люльзима Баши поддерживают 43,5% избирателей. На третьем месте находится “Социалистическое движение за интеграцию”, который вступает в 6,9%.
Детали
Явка на выборах составила 48%.
“Никто не знает, кто выиграл выборы. Мы должны ожидать 48 часов”, — заявил главный чиновник избирательной комиссии Илирджан Челибаши.
Справка
Парламент в Албании избирается на четыре года. Он состоит из 140 депутатов.