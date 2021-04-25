В Албанії проходять парламентські вибори

Деталі

Як уточнюється, голосування стартувало о 07:00 за місцевим часом і завершиться о 19:00.

Виборчим правом володіють близько 3,6 млн громадян країни, проте 130 тис. осіб, за даними ЦВК, не зможуть взяти участь у голосуванні через зараження коронавірусом і необхідність перебування на карантині.

За 140 місць у парламенті боротимуться представники 46 політичних партій і трьох коаліцій. Основна боротьба, як очікується, розгорнеться між правлячою Соціалістичною партією і коаліцією на чолі з опозиційною Демократичною партією.

Серед перших в Тирані проголосував албанський президент Ілір Мета. Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що "сьогодні весь світ дивиться на Албанію".

Новому уряду доведеться боротися з пандемією коронавірусу і відновлювати будинки після землетрусу 2019 року, в результаті якого загинуло 51 людина і було пошкоджено понад 11 400 житлових будинків.

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Доповнення

Албанію звинувачують в шахрайстві під час виборів за три десятиліття навіть після падіння комунізму.

Албанія займає 104-е місце в списку 180 країн Transparency International за 2020 рік, і Сполучені Штати звинувачують її в тому, що вона є основним джерелом виробництва марихуани та інших поставок наркотиків.