МЗС: Україна та Албанія виводять двосторонні відносини на новий рівень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час зустрічі з новопризначеним тимчасовим повіреним у справах Республіки Албанія в Україні Фатіоном Пені, вручив дипломатичну ноту албанської сторони про відкриття дипломатичного представництва Албанії в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“2 липня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів зустріч з новопризначеним тимчасовим повіреним у справах Республіки Албанія в Україні Фатіоном Пені, який вручив дипломатичну ноту албанської сторони про відкриття дипломатичного представництва Албанії в Україні”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що заступник Міністра поінформував албанську сторону про реалізацію планів української сторони щодо відкриття Посольства України в Албанії вже в поточному році, що означатиме початок якісно нового етапу в історії українсько-албанських відносин.
“Сторони обмінялися думками стосовно ходу підготовки до укладення базового договору про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією, який має стати основним документом, що визначатиме рамки двосторонніх взаємин”, — додається у повідомленні.
Василь Боднар та Фатіон Пені позитивно оцінили відновлення авіасполучення між Україною та Албанією з 26 червня 2020 року, а також призначення авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” здійснювати регулярні авіарейси між столицями двох держав.
В ході зустрічі сторони також обговорили конкретні кроки у напрямі подальшої активізації двостороннього політичного діалогу на високому рівні.
Сторони також домовилися про продовження взаємної підтримки на платформах ООН, ОБСЄ, ОЧЕС та інших міжнародних організацій. Албанська сторона запевнила у незмінності послідовної підтримки нею суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калетаєв обговорили торгово-економічне співробітництво країн.