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МИД: Украина и Албания выводят двусторонние отношения на новый уровень

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время встречи с новым временным поверенным в делах Республики Албания в Украине Фатионом Пени, вручил дипломатическую ноту албанской стороны об открытии дипломатического представительства Албании в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“2 июля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел встречу с новым временным поверенным в делах Республики Албания в Украине Фатионом Пени, который вручил дипломатическую ноту албанской стороны об открытии дипломатического представительства Албании в Украине”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что заместитель Министра проинформировал албанскую сторону о реализации планов украинской стороны об открытии Посольства Украины в Албании уже в текущем году, что будет означать начало качественно нового этапа в истории украинской албанских отношений.

“Стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к заключению базового договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией, который должен стать основным документом, определяющим рамки двусторонних отношений”, — добавляется в сообщении.

Василий Боднар и Фатион Пени положительно оценили восстановление авиасообщения между Украиной и Албанией с 26 июня 2020 года, а также назначение авиакомпании “Международные авиалинии Украины” осуществлять регулярные авиарейсы между столицами двух государств.

В ходе встречи стороны также обсудили конкретные шаги в направлении дальнейшей активизации двустороннего политического диалога на высоком уровне.

Стороны также договорились о продолжении взаимной поддержки на платформах ООН, ОБСЕ, ОЧЭС и других международных организаций. Албанская сторона заверила в неизменности последовательной поддержки ею суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран.

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