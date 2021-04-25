В Албании проходят парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Албании открылось более 5 тыс. избирательных участков на выборах в Народное собрание (однопалатный парламент), сообщает Тodayonline, информирует УНН.
Детали
Как уточняется, голосование стартовало в 07:00 по местному времени и завершится в 19:00.
Избирательным правом обладают около 3,6 млн граждан страны, однако 130 тыс. человек, по данным ЦИК, не смогут принять участие в голосовании из-за заражения коронавирусом и необходимости пребывания на карантине.
За 140 мест в парламенте будут бороться представители 46 политических партий и трех коалиций. Основная борьба, как ожидается, развернется между правящей Социалистической партией и коалицией во главе с оппозиционной Демократической партией.
В числе первых в Тиране проголосовал албанский президент Илир Мета. Во время общения с журналистами он подчеркнул, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию".
Новому правительству придется бороться с пандемией коронавируса и восстанавливать дома после землетрясения 2019 года, в результате которого погибло 51 человек и было повреждено более 11 400 жилых домов.
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Дополнение
Албанию обвиняют в мошенничестве на выборах за три десятилетия даже после падения коммунизма.
Албания занимает 104 место в списке 180 стран Transparency International 2020 года, и Соединенные Штаты обвиняют ее в том, что она является основным источником производства марихуаны и других поставок наркотиков.