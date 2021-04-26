Екзит-поли виборів в Албанії: лідирують соціалісти, втім демократи близько

Що відомо

Згідно з цією інформацією, соціалісти за підсумками виборів отримують 46,9% голосів, тоді як опозиційну коаліцію лідера Демократичної партії Албанії Люльзіма Баші підтримують 43,5% виборців. На третьому місці знаходиться “Соціалістичний рух за інтеграцію”, що набирає 6,9%.

Деталі

Явка на виборах становила 48%.

“Ніхто не знає, хто виграв вибори. Ми маємо чекати 48 годин”, — заявив чільний посадовець виборчої комісії Ілірджан Челібаші.

Довідково

Парламент в Албанії обирається на чотири роки. Він складається зі 140 депутатів.