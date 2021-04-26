Екзит-поли виборів в Албанії: лідирують соціалісти, втім демократи близько
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Албанська соціалістична партія, головою якої є прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, лідирує за підсумками проведених у неділю парламентських виборів. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених хорватським інформагентством HINA, передає УНН.
Що відомо
Згідно з цією інформацією, соціалісти за підсумками виборів отримують 46,9% голосів, тоді як опозиційну коаліцію лідера Демократичної партії Албанії Люльзіма Баші підтримують 43,5% виборців. На третьому місці знаходиться “Соціалістичний рух за інтеграцію”, що набирає 6,9%.
Деталі
Явка на виборах становила 48%.
“Ніхто не знає, хто виграв вибори. Ми маємо чекати 48 годин”, — заявив чільний посадовець виборчої комісії Ілірджан Челібаші.
Довідково
Парламент в Албанії обирається на чотири роки. Він складається зі 140 депутатів.