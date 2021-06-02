Эквадор начал 100-дневную вакцинацию жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На этой неделе Эквадор начал план вакцинации 9 млн человек за 100 дней, что является частью недавно установленного плана президента Гильермо Лассо по возрождению экономики путем борьбы с пандемией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Лассо признал, что стране нужно приобрести дополнительные дозы за рубежом, чтобы достичь этой цели. Эквадор начал кампанию прививки в январе, но администрация бывшего президента Ленина Морено продвигалась медленно из-за проблем с материально-техническим обеспечением, обвинения в кумовстве при распределении выстрелов и частые смены высших должностных лиц здравоохранения.
Министерство здравоохранения сообщило, что на сегодня Эквадор получил около 3,5 миллиона доз вакцин Pfizer Inc, Sinovac и AstraZeneca Plc.
Дополнительно
Эквадор с населением 17,5 млн. Человек сообщил об около 427 690 случаев коронавируса и более 20 620 смертей между подтвержденными и вероятными вариантами.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в пятницу, 28 мая, одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech для подростков. Эстония начала вакцинировать подростков.