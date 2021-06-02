Еквадор розпочав 100-денну вакцинацію жителів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 24824 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 96166 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 141035 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 125177 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 132241 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 94594 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80448 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 179185 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88211 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 274540 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 51121 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 59294 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 14883 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 23559 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40080 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 144857 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 179194 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 274548 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 442905 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 429694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 2572 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31383 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36935 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37419 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38461 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Еквадор розпочав 100-денну вакцинацію жителів

Київ • УНН

 • 12119 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Цього тижня Еквадор розпочав план вакцинації 9 мільйонів людей за 100 днів, що є частиною нещодавно встановленого плану президента Гільєрмо Лассо по відродженню економіки шляхом боротьби з пандемією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Еквадор розпочав 100-денну вакцинацію жителів

Деталі

Лассо визнав, що країні потрібно придбати додаткові дози за кордоном, щоб досягти цієї мети. Еквадор розпочав кампанію щеплення в січні, але адміністрація колишнього президента Леніна Морено просувалася повільно через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, звинувачення в кумівстві при розподілі пострілів та часті зміни вищих посадових осіб охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що на сьогодні Еквадор отримав близько 3,5 мільйона доз вакцин Pfizer Inc, Sinovac та AstraZeneca Plc.

Додатково

Еквадор із населенням 17,5 млн. Осіб повідомив про близько 427 690 випадків коронавірусу та понад 20 620 смертей між підтвердженими та ймовірними випадками. 

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) в п'ятницю, 28 травня, схвалило використання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech для підлітків. Естонія почала вакцинувати підлітків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,595.68