Еквадор розпочав 100-денну вакцинацію жителів

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Лассо визнав, що країні потрібно придбати додаткові дози за кордоном, щоб досягти цієї мети. Еквадор розпочав кампанію щеплення в січні, але адміністрація колишнього президента Леніна Морено просувалася повільно через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, звинувачення в кумівстві при розподілі пострілів та часті зміни вищих посадових осіб охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що на сьогодні Еквадор отримав близько 3,5 мільйона доз вакцин Pfizer Inc, Sinovac та AstraZeneca Plc.

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Еквадор із населенням 17,5 млн. Осіб повідомив про близько 427 690 випадків коронавірусу та понад 20 620 смертей між підтвердженими та ймовірними випадками.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) в п'ятницю, 28 травня, схвалило використання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech для підлітків. Естонія почала вакцинувати підлітків.