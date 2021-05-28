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В ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) в п'ятницю, 28 травня, схвалило використання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech для підлітків. Про це йдеться в повідомленні ЕМА в Twitter, пише УНН.

В ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків

Цитата

"Комітет ЕМА з лікарських засобів сьогодні схвалив заявку на розширення застосування вакцини Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на дітей віком від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підлітки будуть вакцинуватися нарівні з дорослими. Вакцину будуть вводити у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом не менше трьох тижнів.

Як зазначив керівник відділу по вакцинації і боротьби з інфекціями EMA Марко Кавалері, Pfizer стала першою вакциною, схваленою для людей молодше 18 років в ЄС. За його словами, дані показали, що щеплення виявилася ефективними у підлітків молодшого віку.

Нагадаємо

В Україну в середу, 26 травня, прибула чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, закуплена за державні кошти.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, це - перша партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech, закуплена за кошти державного бюджету.

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