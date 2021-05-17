Естонія починає вакцинувати підлітків

Деталі

До слова, в країні, на відміну від Німеччини і деяких інших держав, немає пріоритетів за віком та професією: зробити щеплення може будь-хто. Вакцини BioNTech / Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson будуть використовуватися для щеплень пацієнтам молодше 50 років.

Решта жителів Естонії зможуть зробити щеплення препаратом AstraZeneca.

Наразі 127,053 осіб захворіли в Естонії на коронавірус, 1,222 людей померли.

Доповнення

Польща почне вакцинувати жителів віком від 16 років. У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків. Глава ВООЗ закликав відтермінувати вакцинацію підлітків і ділитися дозами з бідними країнами