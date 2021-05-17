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Естонія починає вакцинувати підлітків

Київ • УНН

 • 17163 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. В Естонії 17 травня починається масова вакцинація населення у віці від 16 років. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Естонія починає вакцинувати підлітків

Деталі

До слова, в країні, на відміну від Німеччини і деяких інших держав, немає пріоритетів за віком та професією: зробити щеплення може будь-хто. Вакцини BioNTech / Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson будуть використовуватися для щеплень пацієнтам молодше 50 років.

Решта жителів Естонії зможуть зробити щеплення препаратом AstraZeneca.

Наразі 127,053 осіб захворіли в Естонії на коронавірус, 1,222 людей померли.

Доповнення

Польща почне вакцинувати жителів віком від 16 років. У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків. Глава ВООЗ закликав відтермінувати вакцинацію підлітків і ділитися дозами з бідними країнами

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