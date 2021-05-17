Эстония начинает вакцинировать подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Эстонии 17 мая начинается массовая вакцинация населения в возрасте от 16 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
К слову, в стране, в отличие от Германии и других государств, нет приоритетов по возрасту и профессии сделать прививку может любой желающий. Вакцины BioNTech / Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson будут использоваться для прививок пациентам моложе 50 лет.
Остальные жители Эстонии смогут сделать прививку препаратом AstraZeneca.
Сейчас 127,053 человек заболели в Эстонии на коронавирус, 1,222 человек умерли.
Дополнение
Польша начнет вакцинировать жителей в возрасте от 16 лет. В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков . Глава ВОЗ призвал отложить вакцинацию подростков и делиться дозами с бедными странами