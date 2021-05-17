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Эстония начинает вакцинировать подростков

Киев • УНН

 • 17163 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Эстонии 17 мая начинается массовая вакцинация населения в возрасте от 16 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Эстония начинает вакцинировать подростков

Детали

К слову, в стране, в отличие от Германии и других государств, нет приоритетов по возрасту и профессии сделать прививку может любой желающий. Вакцины BioNTech / Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson будут использоваться для прививок пациентам моложе 50 лет.

Остальные жители Эстонии смогут сделать прививку препаратом AstraZeneca.

Сейчас 127,053 человек заболели в Эстонии на коронавирус, 1,222 человек умерли.

Дополнение

Польша начнет вакцинировать жителей в возрасте от 16 лет. В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков . Глава ВОЗ призвал отложить вакцинацию подростков и делиться дозами с бедными странами

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