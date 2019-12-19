Экс-заместителю председателя миграционной службы Пимаховой объявили подозрение

"19 декабря детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшиму Первому заместителю Председателя Государственной миграционной службы Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК Украины, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что подозрение бывшему Первому заместителю Председателя ГМС сообщено в уголовном производстве, где осенью 2017 года было сорвано операцию агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и удостоверениями на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления должностным лицам указанного государственного органа неправомерной выгоды.

"Досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложилоа организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получило", - отметили в САП.

Кроме того, бывший Первый заместитель Председателя ГМС Украины предложил организовать процесс приобретения гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, высказало просьбу предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме 30 тыс. долларов, говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как стало известно УНН, речь идет о Дине Пимаховой, которая в марте 2018 года была освобождена от должности первого заместителя руководителя ГМС.