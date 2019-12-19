Ексзаступниці голови міграційної служби Пімаховій оголосили підозру

"19 грудня детективами НАБУ повідомлено про підозру колишній Першій заступниці Голови Державної міграційної служби України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України, а саме у проханні надати та одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища", - йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що підозру колишній Першій заступниці Голови ДМС повідомлено у кримінальному провадженні, де восени 2017 році було зірвано операцію агентів НАБУ під прикриттям, які виконували спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана службова особа запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів, яку в подальшому одержала", - відзначили у САП.

Крім того, колишня Перший заступник Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Водночас, вказана особа, діючи повторно, висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення та видачу документів у сумі 30 000 доларів, йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як стало відомо УНН, йдеться про Діну Пімахову, яка у березні 2018 року була звільнена з посади першої заступниці керівника ДМС.