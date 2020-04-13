Экс-вратарь "Шахтера" и "Динамо" сравнил уровень карантина в Украине и Азербайджане

Страж ворот не сумел покинуть территорию Азербайджана и во время карантина находится там.

"Я всегда на связи с Киевом, поэтому могу сказать, что здесь карантин жестче. Во дворе нашего дома есть магазин, туда можно выйти без проблем. Если надо поехать в маркет, нужно отправить сообщение на специальный номер и в ответ получить смс-разрешение. Я уже два раза выезжал по такой схеме. Ребята знакомые говорят, что в городе есть блокпосты. Бывает, останавливают авто и могут проверить, есть ли у тебя смс с разрешением на выезд. Так что лучше отправить смс, чем потом столкнуться с проблемами.

В магазин можно только в маске, в перчатках, руки обрабатывают антисептиком. Когда только начинался карантин, можно было на набережной побегать, поиграть на площадке в баскетбол. Сейчас все огородили забором и ввели запрет. В Киеве, говорят, можно побегать по Оболонской набережной. Здесь такого раздолья нет", - заявил 33-летний вратарь.

Отметим, что Рыбка в этом сезоне в чемпионате Азербайджана провел 9 матчей в которых пропустил 13 мячей. Также в активе опытного исполнителя две игры за национальную сборную Украины.