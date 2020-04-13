Ексворотар "Шахтаря" і "Динамо" порівняв рівень карантину в Україні та Азербайджані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишній голкіпер "Шахтаря" і "Динамо" Олександр Рибка, який виступає за ФК "Сабаїл", порівняв ситуацію при карантині в Україні та Азербайджані, інформує УНН з посиланням на сайт "Команда номер один".
Страж воріт не зумів покинути територію Азербайджану та під час карантину перебуває там.
“Я завжди на зв’язку з Києвом, тому можу сказати, що тут карантин жорсткіший. У подвір’ї нашого будинку є магазин, туди можна вийти без проблем. Якщо треба поїхати в маркет, потрібно відправити повідомлення на спеціальний номер і у відповідь отримати смс-дозвіл. Я вже два рази виїжджав за такою схемою. Хлопці знайомі кажуть, що в місті є блокпости. Буває, зупиняють авто і можуть перевірити, чи є у тебе смс з дозволом на виїзд. Так що краще відправити смс, ніж потім зіткнутися з проблемами.
У магазин можна тільки в масці, в рукавичках, руки обробляють антисептиком. Коли тільки починався карантин, можна було на набережній побігати, пограти на майданчику в баскетбол. Зараз все огородили парканом і ввели заборону. У Києві, кажуть, можна побігати по Оболонській набережній. Тут такого роздолля немає”, — заявив 33-річний воротар.
Зазначимо, що Рибка цього сезону в чемпіонаті Азербайджану провів 9 поєдинків в яких пропустив 13 м’ячів. Також в активі досвідченого виконавця дві гри за національну збірну України.