Экс-центровой сборной Украины помог клубу выиграть регулярный чемпионат Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Экс-бигмен сборной Украины по баскетболу Игорь Зайцев помог своему клубу "Тайвань Бор" досрочно выиграть регулярный чемпионат Тайваня, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Команда нашего легионера в 14-м туре второго раунда клуб украинца обыграл БК "Цзютай" 76:69.
Зайцев получил 13 минут игрового времени и набрал 9 очков (2/5 двухочковые, 1/2 трехочковые, 2/2 штрафные), 4 подбора, 4 передачи и перехват.
Добавим, "Тайвань Бор" выиграл 12 поединков при 2 поражениях и досрочно выиграл регулярный чемпионат.