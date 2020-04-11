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Ексцентровий збірної України допоміг клубу виграти регулярний чемпіонат Тайваню

Київ • УНН

 • 11894 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Ексбігмен збірної України з баскетболу Ігор Зайцев допоміг своєму клубу "Тайвань Бір" достроково виграти регулярний чемпіонат Тайваню, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Команда нашого легіонера в 14-му турі другого раунду клуб українця обіграв БК "Цзютай" 76:69.

Зайцев отримав 13 хвилин ігрового часу та набрав 9 очок (2/5 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), 4 підбирання, 4 передачі і перехоплення.

Додамо, "Тайвань Бір" виграв 12 поєдинків при 2 поразках і достроково виграв регулярний чемпіонат .

Українські Національні Новини

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