Экстренный саммит Евросоюза состоится 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Экстренный саммит Европейского Союза состоится 28 мая. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу, передает УНН.
"Созываю 28 мая специальный саммит Евросоюза, чтобы начать выдвижение кандидатур на должности руководителей институтов ЕС. Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсуса будет трудно, я не буду уклоняться от проведения голосования по этим решениям в июне", - написал Туск.
Отметим, 23-26 мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.
Как сообщал УНН, лидеры государств ЕС поставили под вопрос принцип выбора главы Еврокомиссии.