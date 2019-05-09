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Екстрений саміт Євросоюзу відбудеться 28 травня

Екстрений саміт Євросоюзу відбудеться 28 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Екстрений саміт Європейського Союзу відбудеться 28 травня. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter після неформальної зустрічі лідерів країн ЄС у румунському місті Сибіу, передає УНН.

"Скликаю 28 травня спеціальний саміт Євросоюзу, щоб розпочати висування кандидатур на посади керівників інституцій ЄС. Це має пройти оперативно, ефективно і відповідати нашим договорам. Якщо досягти консенсус буде важко, я не ухилятимуся від проведення голосування щодо цих рішень у червні", - написав Туск.

Зазначимо, 23-26 травня в країнах ЄС відбудуться вибори до Європарламенту.

Як повідомляв УНН, лідери держав ЄС поставили під питання принцип вибору голови Єврокомісії

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