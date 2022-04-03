Экс-прокурор ООН призвала выдать ордер на арест путина

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"Это единственный инструмент, который существует и дает возможность арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в суд. Если он (владимир путин - ред.) останется в россии, этого никогда не будет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это был бы сильный сигнал, что против него много государств", — сказала дель Понте.

Детали

Дель Понте подчеркнула, что выдача ордера на арест путина является важным сигналом "что следственные действия были проведены". Однако, по ее словам, такие действия не обязательно означают, что главу кремля возьмут под стражу.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин "изолированный", имея признаки того, что он уволил некоторых своих советников, или поместил их под домашний арест.